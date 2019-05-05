Ковш TalleR TR-7191 нержавеющая сталь

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Taller
|Тип товара
|Ковши
|Объем, л
|1.5
|Высота, см
|18
|Диаметр, см
|16
|Вес, кг
|0.7
|Материал корпуса
|нержавеющая сталь
|Внутреннее покрытие
|без покрытия
|Крышка в комплекте
|да
|Материал крышки
|стекло
|Материал ручки (-ек)
|нержавеющая сталь/силикон
|Слив
|есть
|Совместимость
|все типы плит/включая индукционные
|Цвет
|серебро
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05.05.2019
Хороший металл - 1810. Довольно толстые стенки и дно. Очень продуманная конструкция: сливы и отверстия в крышке разного размера, и прочее.
Недостатки:
Ручка на клепанном соединении, а не на контактной сварке. (Посуда этой марки, которой пользуемся достаточно давно, сделана с применением именно контактной сварки ручек, это существенно увеличивает срок службы).
Комментарий:
В целом - рекомендую.