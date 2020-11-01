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Капельная кофеварка Bosch TKA 3A031/3A034

Артикул: 62691
  • Кофеварка Bosch TKA 3A034 - фото 1
  • Кофеварка Bosch TKA 3A034 - фото 2
  • Кофеварка Bosch TKA 3A034 - фото 3
  • Кофеварка Bosch TKA 3A034 - фото 4
  • Кофеварка Bosch TKA 3A034 - фото 5
Кофеварка Bosch TKA 3A034 - фото 1
Кофеварка Bosch TKA 3A034 - фото 2
Кофеварка Bosch TKA 3A034 - фото 3
Кофеварка Bosch TKA 3A034 - фото 4
Кофеварка Bosch TKA 3A034 - фото 5
3 270 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 62691
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараКапельные кофеварки
Основной цветкрасный
Мощность1100 Вт
Объем1250 мл
Материал корпусапластик
Управлениемеханическое
Дисплейнет
Таймернет
Автоотключениеесть
Встроенная кофемолканет
Тип используемого кофемолотый
Регулировка крепости кофенет
Регулировка температуры кофенет
Подогрев чашекесть
Плита автоподогреваесть
Функции и особенностииндикатор уровня воды, отсек для хранения кабеля, индикатор включения
Прочееколба из термостойкого стекла
Вес1.5 кг
Размеры (ВхШхГ)34x17x25 см

Кофеварка Bosch TKA 3A034 - это кофеварка с капельной системой приготовления, с помощью которой можно быстро приготовить кофейный напиток из молотых зерен в достаточно большом объеме. Порошок насыпается в отсек с размещенным в нем одноразовым бумажным фильтром. Количество воды и кофейного порошка определяется самостоятельно. Вода из резервуара с мерной шкалой под давлением проходит через молотый кофе, выдавая на выходе ароматный напиток. После того, как процесс приготовления завершен, автоматически включается подогрев колбы, чтобы напиток всегда оставался горячим. Кофеварка Bosch TKA 3A034 проста в управлении и уходе и имеет компактные размеры.

Особенности:
  • Функция автоотключения способствует безопасному использованию прибора;
  • Большой объем стеклянной колбы с мерной шкалой позволит приготовить сразу до 10 больших чашек кофе;
  • Функция поддержания температуры сохраняет напиток горячим после окончания процесса приготовления;
  • Противокапельная система предотвращает подтекание жидкости при снятой колбе, оставляя поверхность подставки-нагревателя сухой;
  • Индикатор включения оповещает о режиме работы кофеварки;
  • Управление производится с помощью одной кнопки;
  • Внешняя сторона емкости снабжена шкалой, по которой можно отслеживать количество оставшейся в резервуаре воды;
  • Использование одноразовых бумажных фильтров позволяет не мыть кофеварку после каждого приготовления кофе;
  • Отсек для хранения шнура позволяет компактно хранить кофеварку.
Комплектация:
  • Кофеварка Bosch TKA 3A034;
  • Стеклянный кофейник;
  • Документация;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Капельная кофеварка Bosch TKA 3A031/3A034 - данный товар вы можете купить по цене по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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