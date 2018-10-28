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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Беззеркальные фотоаппараты Olympus Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II Pancake Kit 14-42 mm F/3.5-5.6 EZ Black

Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II Pancake Kit 14-42 mm F/3.5-5.6 EZ Black

(3)
Артикул: 62683
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit 1442 - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit 1442 - фото 2
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit 1442 - фото 1
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit 1442 - фото 2
36 640 руб. 
Купить
+ 205 КэтКоинов
Артикул: 62683
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендOlympus
Тип товараЦифровой фотоаппарат со сменной оптикой
Разрешение матрицы, Мпикс17.2
Физический размер матрицы17.3x13 мм
Тип матрицыLive MOS
БайонетMicro 4/3
Объектив в комплектеесть
GPSнет
Wi-Fiесть
Состояние товарановый
Тип видоискателяэлектронный
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC
Цветчерный
Скорость серийной съемки8.5 кадр./сек
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Разрешение дисплея (точек)1037000
Вес, кг0.342
разрешение - 17.2Мп, физический размер матрицы - 17.3x13 мм, съемка видео - 1920x1080


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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28.10.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Качество фотографий, качество видео,широкий ДД, металлический корпус, электронный затвор, 5-осевой стабилизатор, отличный видоискатель, поворотный сенсорный экран, уникальные фичи.

Недостатки:
Не удобный хват, нелогичное меню, нет входа для микрофона.

Комментарий:
Отличное продолжение первой десятки. Улучшили качество материалов - корпус теперь цельнометаллический. Добавили электронный затвор с возможностью снимать с 1/16 000. Стабилизатор теперь 5-осевой, что радует. Существенно улучшен видеорежим, теперь он как в топовой камере Е-М5 Марк2. В общем, камера получилась очень удачной и если бы не курс, то и еще бы и стоила дешевле.


28.10.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Внешний вид, эргономика,качество исполнения(материалы). Функционал и качество снимков камеры впечатляет

Недостатки:
Хотелось бы зарядку, как у Сони, от USB

Комментарий:
Третий месяц пошёл, как я обладатель данной камеры. Впечатления только положительные.Китовый зумчик рисует вполне достойную картинку, да и габариты с ним минимальные. Для реализации всего потенциала не скупитесь приобрести достойную оптику. Я для начала купил фикс олик 25/1.8, в планах 75-ка. Видео снимает шикарно, фотографии - зависит от оптики и рук. Для начинающего фотографа авто режим будет "палочкой - выручалочкой" (качество отличное + куча арт режимов), пока изучите 170 страниц руководства). Кто ищет альтернативу неподъёмным зеркалкам, то Вы её уже нашли.


28.10.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Легкая и компактная
Встроенный видоискатель (спасает на солнце)
Достаточно большой выбор сменных объективов
Функция бесшумного затвора (не щелкает, когда нажимаешь кнопку спуска)
Хорошее видео
Качество материалов и хорошая сборка.

Недостатки:
Непривычное меню.

Комментарий:
Камера работает достаточно шустро. Как переключение по меню так и сам автофокус. Очень понравилась стабилизация изображения, как мне объяснили, это достигается путем смещения матрицы в самом фотоаппарате. Качество фоток более чем устраивает, особенно если использовать не китовые объективы. В общем нашел для себя оптимальный вариант.

Самовывоз невозможен
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II Pancake Kit 14-42 mm F/3.5-5.6 EZ Black - данный товар вы можете купить по цене по цене 36640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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