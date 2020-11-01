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Батарея для ИБП Ippon Innova RT 1K для Innova RT 1000

Артикул: 62286
Батарея для ИБП Ippon Innova RT 1K для Innova RT 1000
17 990 руб. 
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+ 173 КэтКоинов
Артикул: 62286
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIppon
Тип товараИБП
Вес, кг15
Высота, см8.6
Длина, см43.5
Емкость1000 ВА
Напряжение12 В
ПроизводствоКитай
Ширина, см43.8
Батарея для ИБП Ippon Innova RT 1K для Innova RT 1000 он обеспечивает прекрасную защиту для серверных систем под управлением Novell, Windows NT и UNIX, а также другого важного и дорогостоящего оборудования.


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Самовывоз невозможен
Батарея для ИБП Ippon Innova RT 1K для Innova RT 1000 - стоимость товара 17990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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