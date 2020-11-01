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ИБП Eaton (5PX2200IRT) 5PX 2200i RT2U. Line-Interactive

Артикул: 55792
  • ИБП Eaton (5PX2200IRT) 5PX 2200i RT2U. Line-Interactive - фото 1
  • ИБП Eaton (5PX2200IRT) 5PX 2200i RT2U. Line-Interactive - фото 2
  • ИБП Eaton (5PX2200IRT) 5PX 2200i RT2U. Line-Interactive - фото 3
ИБП Eaton (5PX2200IRT) 5PX 2200i RT2U. Line-Interactive - фото 1
ИБП Eaton (5PX2200IRT) 5PX 2200i RT2U. Line-Interactive - фото 2
ИБП Eaton (5PX2200IRT) 5PX 2200i RT2U. Line-Interactive - фото 3
83 890 руб. 
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+ 147 КэтКоинов
Артикул: 55792
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEaton
Тип товараИБП
Вес, кг29
Время переключения на батарею2-4 мс
Время работы при полной нагрузке3 мин.
Входное напряжение16-294 В
Высота, см8.5
Выходная мощность2200 ВА/1980 Вт
Длина, см52
Защита локальной сетинет
Защита телефонной линиинет
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи9
Общее количество выходных разъёмов питания9
ПроизводствоСША
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Форма выходного сигналасинусоида
Ширина, см44
ИБП Eaton (5PX2200IRT). Линейно-интерактивный. Выходная мощность - 2200 ВА, 1980 Вт.


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ИБП Eaton (5PX2200IRT) 5PX 2200i RT2U. Line-Interactive - стоимость товара 83890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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