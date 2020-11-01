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Люстра подвесная Arte lamp Cucina A3421SP-1WH

Артикул: 52895
  • Подвесной светильник Arte Lamp Cucina A3421SP-1WH - фото 1
  • Подвесной светильник Arte Lamp Cucina A3421SP-1WH - фото 2
  • Подвесной светильник Arte Lamp Cucina A3421SP-1WH - фото 3
Подвесной светильник Arte Lamp Cucina A3421SP-1WH - фото 1
Подвесной светильник Arte Lamp Cucina A3421SP-1WH - фото 2
Подвесной светильник Arte Lamp Cucina A3421SP-1WH - фото 3
1 450 руб. 
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+ 67 КэтКоинов
Артикул: 52895
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Cucina
filter_noneТовар входит в коллекцию Cucina
БрендArte Lamp
Тип товараПотолочные светильники
Тип светильникаподвес
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал плафона/абажурастекло
Высота, см13
Длина, см36
Формакруг
Цвет каркасабелый
Цвет плафонабелый
Ширина, см36
Вес, кг1.5
Мощность 60 Вт. 1 лампа. Лампы светодиодные, энергосберегающие, накаливания


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Самовывоз невозможен
Люстра подвесная Arte lamp Cucina A3421SP-1WH - стоимость товара 1450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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