Тепловая пушка электрическая Timberk TIH Q2 12M

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Timberk
|Тип товара
|Тепловая пушка
|Варианты монтажа
|напольная установка
|Вентилятор
|есть
|Вентиляция без нагрева
|есть
|Вес, кг
|20.5
|Высота, см
|59
|Длина, см
|58
|Максимальный воздухообмен
|1150 куб. м./час
|Мощность обогрева
|12000 Вт
|Напряжение
|380 В
|Регулировка мощности
|есть
|Таймер
|нет
|Термостат
|есть
|Тип нагревательного элемента
|электрическая спираль
|Управление
|механическое
|Уровни мощности
|12000/6000 Вт
|Ширина, см
|43
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