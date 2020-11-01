Гантели Indigo Ir 92005-4 0 2*4Кг

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|КроссПлюс
|Тип товара
|Гантели
|Вес, кг
|8
|Производство
|Китай
Гантели КроссПлюс Indigo IR 92005-4.0 - обливные гантели, выполнены из металлического сплава и винила. Цвета представлены в ассортименте.
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