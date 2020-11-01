Жилет Страховочный Sm 00003378 Р 60-64 До 150Кг Камуфляж(Xxl)

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|Бренд
|Спортивные Мастерские
|Тип товара
|Жилет страховочный
|Тип застежки
|ремни
|Наличие карманов
|нет
|Максимальная нагрузка
|150 кг
|Наличие ворота
|есть
|Производство
|Россия
|Размер
|60/64
|Свисток
|нет
|Цвет
|камуфляж
Жилет страховочный SM 00003378 - необходимый атрибут во время нахождения на воде. Рекомендуется для использования во время речных или морских прогулок, на рыбалке или охоте, при занятиях водными видами спорта. Выполнен из качественных материалов, обладает высокой степенью плавучести. Большой подголовник надежно удерживает голову человека над водой.
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