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Wi-Fi адаптер ASUS PCE-N15

Артикул: 50673
  • Wi-Fi адаптер ASUS PCE-N15 - фото 1
  • Wi-Fi адаптер ASUS PCE-N15 - фото 2
Wi-Fi адаптер ASUS PCE-N15 - фото 1
Wi-Fi адаптер ASUS PCE-N15 - фото 2
1 880 руб. 
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Артикул: 50673
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAsus
Тип товараWi-Fi адаптер
3Gнет
Вес, кг0,063
Высота, см12
Длина, см2,2
Защита информацииWEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн2
Макс. скорость беспроводного соединения300 Мбит/с
Маршрутизаторнет
Стандарт беспроводной связи802.11n
Частота связи Wi-Fi2.4 ГГц
Ширина, см2,2
Wi-Fi-адаптер ASUS PCE-N15 представляет собой высокотехнологичное сетевое устройство, основным предназначением которого является обеспечение пользователя качественным и стабильным подключением к wireless-сети. Прибор целесообразно применять для подключения к настольным персональным компьютерам посредством шины PCE. Скорость передачи данных в режиме беспроводного соединения достигает 300 Мбит/с. Стабильность сигнала и высокое качество подключения обеспечивают две высокопроизводительные антенны. ASUS PCE-N15 имеет в арсенале функцию WPS, которая дает возможность установить безопасное беспроводное подключение. Помимо стандартного режима адаптера прибор способен функционировать в роли точки доступа. Для этого подключите свой десктоп к Интернету через Ethernet-кабель. Возможности сетевой безопасности представлены надежными протоколами шифрования беспроводных данных WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK.


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Wi-Fi адаптер ASUS PCE-N15 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1880 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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