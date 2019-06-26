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Wi-Fi роутер Asus RT-AC51U черный

(1)
Артикул: 50652
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AC51U - фото 1
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AC51U - фото 2
Wi-Fi роутер Asus RT-AC51U - фото 1
Wi-Fi роутер Asus RT-AC51U - фото 2
3 300 руб. 
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Артикул: 50652
В наличии
Рейтинг:

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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендAsus
Тип товараWi-Fi роутер
3Gда
4Gда
Вес, кг0.27
Высота, см3.6
Длина, см12.9
Защита информации802.1x, WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн2
Количество внутренних антенн1
Макс. скорость беспроводного соединения733 Мбит/с
Маршрутизаторда
Стандарт беспроводной связи802.11a/b/g/n/ac
Частота связи Wi-Fi2.4 ГГц
Ширина, см18.9
Количество портов LAN4
Расширенные функцииFTP-сервер, UPnP AV-сервер, скачивание файлов, файловый сервер
Скорость портов100 мБит/с
Маршрутизатор c поддержкой облачного сервиса ASUS AiCloud и портом USB для подключения принтеров, накопителей и 3G/4G-модемов.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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26.06.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Качественная модель. С прошивкой padavan все работает без нареканий.

Недостатки:
Порты не гигабитные. Железо слабовато для встроенного торрент-клиента - больше 3 МБ/с качать не будет.

Комментарий:
Многие жалуются, что 5ГГц слабые. Ребята, это физика. При одинаковой мощности излучения чем выше частота, тем меньше дальность действия. Коэффициент затухания сигнала имеет обратную квадратичную зависимость от частоты. Естественно, дальнобойность 2,4ГГц будет лучше.
Сейчас у меня более навороченная модель роутера. Там с 5ГГц ситуация такая же - в дальнем углу квартиры еле ловит, хотя на 2,4ГГц индикатор показывает три деления из четырех.
Ограничение мощности в 100мВт согласно российского законодательства имеет свои последствия.

Самовывоз невозможен
Wi-Fi роутер Asus RT-AC51U черный - этот товар вы можете купить по цене 3300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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