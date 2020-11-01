Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|TrendVision
|Тип товара
|Видеорегистраторы
|Угол обзора
|160°
|Возможность записи события в отдельный файл
|есть
|Режим записи
|циклическая
|Наличие экрана
|есть
|Наличие радар детектора
|нет
|Наличие ГЛОНАСС
|нет
|Наличие GPS
|нет
|Максимальное разрешение видеозаписи
|1920x1080
|Конструкция
|зеркало заднего вида
|Кол-во камер
|1
|Длительность разрыва записи
|нет
|Диагональ экрана, дюйм
|4.3
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Наличие встроенного микрофона
|да
|Состояние товара
|новый
|Длина, см
|31.4
|Высота, см
|1.4
|Вес, кг
|0.31
Видеорегистратор TrendVision MR-700P - высокопроизводительное устройство, сочетающее в себе автомобильное зеркало заднего вида и прибор для видеонаблюдения во время дорожного движения. Благодаря такому исполнению прибор практически незаметен для постороннего взгляда. Мощный производительный процессор Ambarella A7LA30 гарантирует высокую работоспособность аппарата. Благодаря современной чувствительной матрице OmniVision OV4689 видеорегистратор TrendVision MR-700P поддерживает запись видео в формате Full HD с разрешением 1920x1080 пикселей.
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