Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|TrendVision
|Тип товара
|Видеорегистраторы
|Угол обзора
|160°
|Возможность записи события в отдельный файл
|есть
|Режим записи
|циклическая
|Наличие экрана
|есть
|Наличие радар детектора
|нет
|Наличие ГЛОНАСС
|нет
|Наличие GPS
|да
|Максимальное разрешение видеозаписи
|2304x1296
|Конструкция
|держателем на лобовое стекло
|Кол-во камер
|1
|Длительность разрыва записи
|нет
|Диагональ экрана, дюйм
|2.7
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Наличие встроенного микрофона
|да
|Состояние товара
|новый
|Длина, см
|9.5
|Высота, см
|4
|Вес, кг
|0.085
Видеорегистратор TrendVision TDR-718GP - ультрасовременный высокотехнологичный аппарат, применяемый автомобилистами для видеонаблюдения на дороге. Он создан на базе мощного производительного процессора Ambarella A7LA70 и оснащен высокочувствительной матрицей OmniVision OV4689 с разрешением 4 Мп. Это позволяет снимать качественное детализированное видео в формате Super HD с разрешением 2304x1296 точек. Видеорегистратор TrendVision TDR-718GP обладает качественным объективом с шестислойной стеклянной линзой и инфракрасным фильтром.
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