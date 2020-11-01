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Главная Товары для спорта и отдыха Все для плавания и пляжа Бассейны и тенты Intex Экоматрас Intex 28685 для подогрева воды от солнца 3-5 градС в бассейне

Экоматрас Intex 28685 для подогрева воды от солнца 3-5 градС в бассейне

Артикул: 46022
Экоматрас Intex 28685 для подогрева воды от солнца3-5?С в бассейне
1 300 руб. 
2 240 руб. 
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Артикул: 46022
В наличии
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БрендIntex
Тип товараАксессуары для бассейна
Длина, см120
Ширина, см120
Вес, кг2.9
Тип товараэкоматрас

Экоматрас Intex 28685 представляет собой экологически-чистую систему для подогрева воды в бассейне. Действие экоматраса основано на свойстве черного цвета к поглощению солнечных лучей. Коврик выполнен из черного ПВХ. Солнце нагревает коврик, внутри которого расположены каналы, по которым с помощью насоса для фильтрации (приобретается дополнительно) пропускается вода из бассейна. В результате непрерывного протекания воды по каналам коврика вода в бассейне становится теплее на 3-5 градусов, в зависимости от погодных условий.

Особенности:

  • Материал изготовления - плотный ПВХ черного цвета;
  • Размер коврика - 120x120 см;
  • Подходит для наземных бассейнов объемом до 30280 л;
  • Поверхность поглощения солнечных лучей составляет 1.4 кв. м;
  • Соединительный шланг диаметром 32 мм;
  • Имеются переходники для шлангов 38 мм;
  • Выбор канала прогона осуществляется с помощью перепусного клапана;
  • Для бассейнов большого размера используется несколько ковриков, соединенных в одну систему;
  • Максимальная мощность насоса - 9463 л/ч.

Комплектация:

  • Экоматрас Intex 28685;
  • Соединительные шланги;
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Экоматрас Intex 28685 для подогрева воды от солнца 3-5 градС в бассейне

Видеообзор Экоматрас Intex 28685 для подогрева воды от солнца 3-5 градС в бассейне



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Экоматрас Intex 28685 для подогрева воды от солнца 3-5 градС в бассейне - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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