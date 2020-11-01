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Привод DVD-RW Lite-On IHAS122 черный SATA

Артикул: 40999
Привод Lite-On DVD+|-RW IHAS122-04|-14|-18 черный SATA int oem
1 440 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 40999
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLite-On
Тип товараПривод оптический
Тип приводаDVD RW DL
ИнтерфейсSATA
Тип размещениявнутренний
Скорость чтения CD48x
Скорость чтения DVD16x
Скорость записи CD-R48x
Скорость записи CD-RW32x
Скорость записи DVD-R22x
Скорость записи DVD+R22x
Скорость записи DVD-RW6x
Скорость записи DVD+RW8x
Скорость записи DVD-R DL8x
Скорость записи DVD+R DL8x
Скорость записи DVD-RAM12x
Размер буфера, Мб2
Время доступа CD140 мс
Время доступа DVD160 мс
Вес, кг0.9
внутренний оптический привод DVD RW DL, для настольного компьютера, воспроизводит диски: DVD, CD, записывает диски: DVD, CD, интерфейс SATA, цвет передней панели: черный


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Самовывоз невозможен
Привод DVD-RW Lite-On IHAS122 черный SATA - купить по цене 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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