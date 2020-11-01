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Электровеник Kitfort Kt-508 бело-голубой

Артикул: 40009
  • Электровеник Kitfort KT-508-2 - фото 1
  • Электровеник Kitfort KT-508-2 - фото 2
  • Электровеник Kitfort KT-508-2 - фото 3
  • Электровеник Kitfort KT-508-2 - фото 4
Электровеник Kitfort KT-508-2 - фото 1
Электровеник Kitfort KT-508-2 - фото 2
Электровеник Kitfort KT-508-2 - фото 3
Электровеник Kitfort KT-508-2 - фото 4
2 890 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 40009
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKitfort
Тип товараВертикальные пылесосы
Типвертикальный
Тип пылесборникациклонный фильтр
Регулятор мощностинет
Мощность всасывания, Вт15
Источник питанияаккумулятор
Вес, кг1.3
Электровеник призван помочь в повседневной уборке. Он справится с чисткой ковров и ковровых покрытий, линолеума, паркета и плиточного пола. • Блок питания: AC 220 В, 50 Гц DC 6 В, 0,2 А
  • Мощность: 10 Вт
  • Аккумулятор: Ni-MH 4,8 В, 1 А*ч
  • Время автономной работы: около 45 минут
  • Время заряда: 10 часов
  • Уровень шума: 72 дБ
  • Емкость пылесборника: 0,1 л
  • Размер щетки: 326 х 293 х 112 х 86 мм
  • Высота в собранном виде: 1125 мм
  • Размер коробки: 340 х 295 х 90 мм
  • Вес нетто: 1,3 кг
  • Вес брутто: 1,6 кг


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Самовывоз невозможен
Электровеник Kitfort Kt-508 бело-голубой - стоимость товара 2890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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