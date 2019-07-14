Плита Kitfort KT-108

КТ-108 отличается кнопочным управлением и ручкой-регулятором, которой очень удобно выбирать мощность и задавать таймер. Панель управления с LED дисплеем немного наклонена в сторону пользователя для большей эргономичности при использовании, а корпус плитки имеет современный дизайн с плавными линиями контура.

В плитке КТ-108 используются современные технологии, позволяющие готовить вкусно, быстро и абсолютно безопасно. Индукционная плитка практически исключает вероятность получения ожогов, так как рабочая поверхность почти не нагревается во время готовки, а КПД плитки составляет 90%, что гораздо больше, чем у других типов электрических плит, поэтому она не нагревает воздух в помещении во время приготовления пищи.

Встроенные функции защиты и обеспечения безопасности:

автоотключение при отсутствии команд в течение длительного времени;

защита от перегрева — плитка отключается через 3 минуты после нагрева до 320 °С;

отключение при отсутствии посуды на плите.

Плитка КТ-108 выдерживает перепады напряжения и может работать как при повышенном, так и при пониженном напряжении питания, мощность нагрева при этом изменяется незначительно. Если напряжение вышло за допустимые пределы (выше 250 В и ниже 160 В), плитка автоматически отключится и отобразит код ошибки (список кодов ошибок приведен в руководстве пользователя).



Технические характеристики



Напряжение: 220 В, 50 Гц

Мощность: 2000 Вт

Количество конфорок: 1 шт.

Кнопочное управление

Ступеней мощности: 10

Количество программ: 4

Система защиты от перегрева

Автоотключение при отсутствии посуды

Цвет: чёрный

Рекомендуемый диаметр дна используемой посуды: от 12 до 26 см

Размер упаковки (Ш х Г х В): 325 х 85 х 410 мм

Вес нетто: 2,2 кг

Вес брутто: 2,6 кг



Комплектация



Индукционная плитка — 1 шт.

Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Памятка для покупателя – 1 шт.

Гарантийный талон — 1 шт.