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Пылесос Bosch BSGL 32383

Артикул: 39668
Пылесос Bosch BSGL 32383
9 290 руб. 
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+ 120 КэтКоинов
Артикул: 39668
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараПылесосы
Тип пылесборникамешок
Регулятор мощностина корпусе
Мощность всасывания, Вт470
Длина сетевого шнура8 м
Вес, кг4.8
сухая уборка, с мешком для сбора пыли, работа от сети, потребляемая мощность 2300 Вт, вес 4.8 кг


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Самовывоз невозможен
Пылесос Bosch BSGL 32383 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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