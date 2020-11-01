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Автосигнализация PanDECT X-1000

Артикул: 39613
Автосигнализация PanDECT X-1000
11 160 руб. 
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+ 351 КэтКоинов
Артикул: 39613
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanDECT
Тип товараАвтосигнализация
Дистанционный запуск двигателяесть
Диапазон рабочей температурыот - 40 до + 85°C
Обратная связьесть
Режим Анти Hi-Jackесть
Режим бесшумной постановки и снятия с охраныесть
Функция антисканересть
GSM/GPRS-модульесть
Датчик наклонаесть
Датчик удара (G-сенсор)есть
Брелок в комплектеесть
Брелок с ЖК дисплеемда
ПроизводствоРоссия
Соединительные провода в комплектеесть

Первое изделие серии Pandect micro car alarm — микроиммобилайзер Pandect X-1000 — предназначен для автомобилей с CAN-шинами и оптимизирован для работы в Slave-режиме, при котором основное управление охраной осуществляется со штатного брелока автомобиля. Иммобилайзер, помимо защиты двигателя, охраняет также от внешних воздействий: ударов по кузову, разбивания стекол, поломки зеркал, движения и наклона.

Для управления системой используются бесконтактные метки IS-750v2, которые могут служить либо средством для идентификации владельца, либо использоваться для управления охраной и центральным замком благодаря присутствующей на корпусе кнопке.

Использование электронных компонентов в BGA-корпусах и идеи талантливых инженеров позволили обеспечить миниатюрные размеры базового блока (45×25×8мм), сохранив в нем обширный функционал, сравнимый только с телеметрическими системами Pandora. Система оснащена двухканальным CAN-контроллером, встроенным USB-портом, интерфейсом для модулей обхода иммобилайзера Fortin и iDataLink, а также предпусковых подогревателей Webasto и Eberspacher. Подключив Pandect X-1000 к компьютеру посредством USB-интерфейса, можно быстро выполнить необходимые конфигурации или обновить ПО с помощью программ Pandora DXL Loader или Pandora Alarm Studio.

Значительно расширить функционал Pandect X-1000 можно путем подключения по радиоканалу дополнительного оборудования: реле блокировки с датчиком движения, подкапотный модуль RHM-02, GPS-модуль Pandora NAV-03.

Если вас интересует возможность управления сигнализацией с мобильного телефона, рекомендуем рассмотреть модель Pandect X-1100, оснащенную GSM-модулем.

Комплектация:

  • Базовый блок
  • Метки иммобилайзера (2 шт.)
  • Кожаный чехол для меток иммобилайзера
  • Основной кабель
  • Дополнительный кабель
  • Кабель с кнопкой «VALET» и светодиодным индикатором состояния
  • Концевой выключатель (2 шт.)
  • Провод концевого выключателя
  • Винт-саморез Ø4,2×13 (2 шт.)
  • Пластиковая стяжка 120 — 150 мм (2 шт.)
  • Контакт заземления (3 шт.)
  • Руководство по эксплуатации
  • Пластиковая карточка с индивидуальным секретным кодом
  • Упаковка
  • Бипер (малогабаритный звуковой извещатель)


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Автосигнализация PanDECT X-1000 - этот товар вы можете купить по цене 11160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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