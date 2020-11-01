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Автосигнализация PanDECT X-1100

Артикул: 39612
Автосигнализация PanDECT X-1100
14 070 руб. 
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+ 907 КэтКоинов
Артикул: 39612
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanDECT
Тип товараАвтосигнализация
Диапазон рабочей температурыот - 40 до + 60°C
Дальность действия, м2000
Дистанционный запуск двигателяесть
Обратная связьесть
Режим Анти Hi-Jackесть
Режим бесшумной постановки и снятия с охраныесть
Функция антисканересть
GSM/GPRS-модульесть
Датчик наклонаесть
Датчик удара (G-сенсор)есть
Брелок в комплектеесть
Брелок с ЖК дисплеемда
ПроизводствоРоссия
Соединительные провода в комплектеесть

Противоугонная система Pandect X-1100 по своим возможностям близка к семейству slave-сигнализаций Pandora (например к Pandora 4400). Однако ее отличает ряд важных особенностей, таких как одновременное подключение сразу к двум цифровым шинам автомобиля, возможность управления дополнительными устройствами по радиотракту на частоте 2,4 GHz, и миниатюрный размер системы. На рисунке справа вы можете видеть ее основной блок, да да, это - не метка иммобилайзера!

Управление системой возможно несколькими путями:

  • Pandect X-1100 поддерживает slave-режим, и вы можете управлять им с брелка вашей штатной сигнализации;
  • Pandect X-1100 имеет собственные радиометки, что позволяет организовать режим "свободные руки" - hands free, или использовать метки как дополнительный уровень защиты от угона;
  • Кстати, за счет этих меток система может работать и как иммобилайзер: если вас выкинут из салона, без вас автомобиль далеко не уедет;
  • И, наконец, третий вариант - управление DTMF-командами с мобильного телефона, или через удобное голосовое меню.
Что еще интересного есть  в новой "микросигнализации" Pandect X-1100? Встроенный GSM-модуль позволяет контролировать местоположение автомобиля по базовым станциям (LBS-метод), но вы всегда можете подключить к новому "Пандекту" GPS-навигатор от "Пандоры".

Pandect X-1100 - автоматически контролирует состояние вашего автомобиля и может самостоятельно подать сигнал SOS, скажем, в случае аварии.

Благодаря подключению сразу к двум CAN-шинам эта противоугонная система великолепно управляет любой периферией вроде предпусковых подогревателей и догревателей двигателя, отлично справляется с автозапуском любой современной машины, и поддерживает работу бесключевых обходчиков штатного иммобилайзера.



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Самовывоз невозможен
Автосигнализация PanDECT X-1100 - этот товар вы можете купить по цене 14070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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