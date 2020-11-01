Культиватор бензиновый DDE V 380 II - 2s

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|DDE
|Тип товара
|Культиватор бензиновый
|Электростартер
|нет
|Мощность топливного двигателя
|2.5 л. с.
|Тип редуктора
|червячный
|Тип коробки передач
|нет
|Тип двигателя
|бензиновый
|Объём топливного бака, л
|2.8
|Объем топливного двигателя
|52 куб. см
|Минимальная ширина обработки
|30 см
|Максимальная ширина обработки
|30 см
|Количество фрез в комплекте
|4
|Задний ход
|нет
|Глубина культивирования
|до 15 см
|Глубина вспахивания
|до 15 см
|Длина, см
|43
|Ширина, см
|38
|Высота, см
|55
|Вес, кг
|14
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