Насадка для граблей SolidTM, средняя Fiskars (135024)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Насадки для граблей
Многофункциональные грабли для листьев среднего размера, предназначенные для работ на небольших площадях, вокруг деревьев или под кустарниками.
Ширина насадки - 414 мм - это позволяет работать граблями в более узком пространстве за считанные секунды. Так что при наступлении осеннего листопада, вы можете очистить ваш газон за считанные мгновенья.
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