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Плоскостной секатор с петлей для пальцев P44 Fiskars (111440)

Артикул: 38870
Плоскостной секатор с петлей для пальцев P44 Fiskars (111440)
1 720 руб. 
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Артикул: 38870
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараСекаторы
Вес, г200
Материал лезвиясталь
Материал рукояткипластик
Назначениедля изгороди
Общая длина, мм195
Тип лезвийплоскостные
Тип приводапружинный
Фиксаторда

Плоскостной секатор Fiskars с петлей для пальцев благодаря своей конструкции обеспечивает удобный захват и защищает пальцы при работе. Подходит для работы со свежей, живой древесиной.
Рукоятки из материала FiberComp обеспечивают легкость и прочность инструмента
Верхняя рукоятка с покрытием SoftGrip для повышенного комфорта
Петля на нижней рукоятке позволяет проще менять инструменты и защищает пальцы при резке
Антифрикционное покрытие верхнего лезвия облегчает подрезку и уход за секатором
Лезвия из нержавеющей стали
Идеален для продолжительной работы.

Размеры и вес (нетто)
Вес:154 г
Высота:2,01 м
Ширина:7,6 см
Глубина:2,5 см


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Плоскостной секатор с петлей для пальцев P44 Fiskars (111440) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1720 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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