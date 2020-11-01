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Лазерный дальномер Bosch GLM 80 (0601072300)

Артикул: 38333
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
14 020 руб. 
Купить
+ 244 КэтКоинов
Артикул: 38333
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 337 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараДальномер

Дальномер BOSCH GLM 80 (лазерная рулетка) необходим для измерения расстояний, площадей, объема, дины, высоты объекта, а так же угла наклона поверхности. Дальность измерений составляет 80 м. Десять последних значений сохраняются автоматически. Встроенный датчик наклона обеспечивает высокую точность и скорость замера углов. Дисплей с подсветкой поворачивается при наклоне дальномера более чем на 75о. Для работы в сложных условиях предусмотрен таймер.

 

Технические характеристики лазерного дальномера BOSCH GLM 80

 

  • Напряжение аккумулятора: 3,7 В;
  • Дальность измерения: 80 м;
  • Погрешность: ±1,5 мм;
  • Время измерения: 0,5-4 сек;
  • Длина волны: 635 нм;
  • Количество точек начала отсчета: 4;
  • Вес нетто: 0,14 кг;
  • Автоматическое сохранение 10 последних измерений;
  • Тип дальномера: лазерный;
  • Встроенный датчик наклона;
  • Поворотный дисплей с подсветкой;
  • Таймер;
  • Зарядное устройство в комплекте.

 

Описание лазерного дальномера BOSCH GLM 80

 

Современный лазерный дальномер BOSCH GLM 80 предназначен для использования в профессиональных целях. С его помощью измеряют расстояния, высоту и длину объектов, а так же углы наклона поверхностей. Скорость вычисления данных составляет от 0,5 до 4 сек. Для точного измерения в сложных условиях можно подключить таймер. За счет встроенного датчика угла измерить уровень наклона удается всего за одно действие.

Дальность действия прибора 80 м. На таком расстоянии можно измерять так же прозрачные и полупрозрачные поверхности с помощью отражателя.

Данные отображаются на дисплее с подсветкой. При наклоне прибора более чем на 75о дисплей автоматически поворачивается.

Источник питания для дальномера – литий-ионный аккумулятор напряжением 3,7 В. На одном заряде аккумулятора прибор производит до 25000 измерений. Для подзарядки аккумулятора в комплекте идет зарядное устройство. При необходимости заряжать прибор можно через стандартный разъём Micro-USB.



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Самовывоз невозможен
Лазерный дальномер Bosch GLM 80 (0601072300) - купить по цене 14020 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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