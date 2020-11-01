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Краскораспылитель Bosch PFS 2000 (0603207300)

Артикул: 37877
Краскораспылитель Bosch PFS 2000 (0603207300)
7 390 руб. 
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+ 131 КэтКоинов
Артикул: 37877
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараКраскораспылитель
Вес, кг2
Высота, см25
Длина, см35
Мощность, Вт440
Производительность0.2 л/мин
Ширина, см24.8
Емкость бака0.8 л
Краскопульт электрический Bosch PFS 2000 представляет собой специальный прибор для качественного и равномерного нанесения красок любого типа на металлические, деревянные и другие поверхности. Данная модель оснащена электродвигателем с рабочей мощностью в 440 Вт. Для точного дозирования красящего состава предусмотрен специальный поворотный переключатель. Краскопульт электрический Bosch PFS 2000 комплектуется насадками для эмалей и водоэмульсионной краски.

Особенности:

- Компактная конструкция и плечевой ремень для удобной работы в любых условиях;
- Поворотный переключатель для регулировки расхода краски;
- Технология All Paint: простое распыление красок любого типа;
- Технология тонкого распыления Spray Control: точное дозирование и качественное нанесение краски;
- Электронная регулировка расхода воздуха;
- Длина шланга: 1.25 м.

 



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Самовывоз невозможен
Краскораспылитель Bosch PFS 2000 (0603207300) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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