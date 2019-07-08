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Культиватор DDE ET1200-40

(1)
Артикул: 37761
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
8 690 руб. 
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+ 169 КэтКоинов
Артикул: 37761
В наличии
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БрендDDE
Тип товараКультиватор электрический
Глубина вспахиваниядо 20 см
Глубина культивированиядо 20 см
Задний ходнет
Количество фрез в комплекте6
Максимальная ширина обработки40 см
Минимальная ширина обработки 40 см
Мощность электрического двигателя1200 Вт
Тип двигателяэлектрический
Тип коробки передачнет
Тип редукторачервячный
Электростартерда
Длина, см51
Ширина, см40
Высота, см135
Вес, кг12

Электрический культиватор DDE Et1200-40 – удобный и простой в эксплуатации агрегат, относящийся к классу легких культиваторов и рекомендованный к использованию на тех участках, где предварительно уже проводилась вспашка.


Технические характеристики культиватора DDE Et1200-40

  • Тип - электрический
  • Мощность двигателя - 1200 Вт
  • Ширина обработки - 400 мм
  • Глубина обработки – 220 мм
  • Вес - 12 кг

Описание культиватора DDE Et1200-40

Электрический культиватор DDE Et1200-40 отлично подойдет для работы на привычных шести сотках, предназначен он для использования прежде всего на рыхлых и мягких почвах. Работая от сети 220 В, этот электрокультиватор значительно облегчит труд по вскапыванию грядок.

Простая конструкция – одно из главных достоинств данной модели. Эргономичные рукоятки позволяют легко манипулировать этим агрегатом во время работы. Режущие фрезы (шесть ножей) имеют совокупный вес всего 2 кг. Корпус двигателя – пластиковый, расположение двигателя оптимизировано под довольно продолжительную работу. Для перемещения по участку электрокультиватор DDE Et1200-40 оборудован транспортировочными колесами.

Пыле- и влагозащищенный корпус электрического культиватора DDE Et1200-40 позволяет не только работать с ним практически в любых условиях, но и без проблем хранить его в те сезоны, когда он не нужен. Впрочем, при наличии удлинителя данная модель может использоваться в работе не только в теплице и парнике, но и в зимнем саду.

DDE Et1200-40, по сути, является мини-культиватором, а поэтому работать им будет легко и женщинам, и пенсионерам. Производитель освободил данную модель от лишних элементов (например, фары) для обеспечения максимальной простоты маневрирования.

Червячный механизм, используемый в редукторе, является чрезвычайно надежным и потому электрокультиватор DDE Et1200-40 долгое время не потребует ремонта или замены запасных частей.

Работа с мини-культиватором может быть выгодна для владельцев сравнительно небольших земельных участков, т.к. позволяет механизировать непростой труд по обработке почвы. Специальных навыков и умений работа с подобными агрегатами не требует, достаточно лишь, чтобы в распоряжении оператора всегда был источник электропитания. В таком случае культиватор DDE Et1200-40 позволит сэкономить время и силы и вскопать верхний слой почвы под посадки, не набивая мозоли и не перенапрягаясь.



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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08.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хороший культиватор , правда тяжеловат

Самовывоз невозможен
Культиватор DDE ET1200-40 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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