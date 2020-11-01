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Подогрев сидения Емеля 2

Артикул: 37597
  • Обогреватель на автокресло Емеля 2 со спинкой - фото 1
  • Обогреватель на автокресло Емеля 2 со спинкой - фото 2
Обогреватель на автокресло Емеля 2 со спинкой - фото 1
Обогреватель на автокресло Емеля 2 со спинкой - фото 2
950 руб. 
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Артикул: 37597
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЕмеля
Тип товараПодогрев сидения
Автоматическое отключениенет
Вес, кг0.4
Высота, см1
Длина, см80
Количество режимов нагрева1
Потребляемая мощность50 Вт
Ширина, см40

Подогрев сидения Емеля 2 – это гибкий электронагревательный прибор, предназначенный для размещения на автомобильном сидении с целью его подогрева. Покрывает собой сидение, включая спинку. Подключается в гнездо прикуривателя, закрепляется на сидении при помощи лямок. Обогреватель Емеля 2 создаст комфорт во время зимних поездок, эффективно согревает и не сушит воздух.

Особенности:
Комплектация:
    • Внешняя установка не требует особых усилий перед началом эксплуатации;
    • Нагревающий элемент углеводородное волокно, не растягивается и не ломается на сгибах;
    • Внешняя и оборотная сторона коврика из материала с мягкими волокнами, препятствующими скольжению;
    • Длинный шнур питания;
    • Номинальное напряжение – 12 В;
    • Подключение прибора через прикуриватель;
    • Эластичные лямки для крепления;
    • Подогрев сидения Емеля 2;
    • Паспорт изделия;
    • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Подогрев сидения Емеля 2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 950 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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