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Шуруповерт электрический Makita FS4300

Артикул: 36638
  • Шуруповёрт сетевой Makita FS4300 - фото 1
  • Шуруповерт элкетрический Makita FS4300 - фото 2
  • Шуруповерт элкетрический Makita FS4300 - фото 3
Шуруповёрт сетевой Makita FS4300 - фото 1
Шуруповерт элкетрический Makita FS4300 - фото 2
Шуруповерт элкетрический Makita FS4300 - фото 3
9 630 руб. 
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+ 168 КэтКоинов
Артикул: 36638
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараБезударный шуруповерт
Вес, кг1.4
Длина, см28
Импульсный режимнет
Кейс в комплектенет
Количество скоростей работы1
Комплектациягнездо для крепления бит, использование бит без патрона, лампа точечной подсветки, блокировка кнопки включения
Макс. число оборотов холостого хода4000 об/мин
Высота, см21
Ширина, см7
Тип патронапод биты
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная защита от перегрузокнет
Мощность570 Вт
Ударный механизмнет
Реверсда
Лампа точечной подсветкиесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
безударный шуруповерт, мощность 570 Вт, патрон под биты, питание от сети, вес 1.3 кг


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Самовывоз невозможен
Шуруповерт электрический Makita FS4300 - стоимость товара 9630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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