Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель электрическая Makita HP2071F ударная

Артикул: 36634
  • Дрель ударная Makita HP2071F - фото 1
  • Дрель электрическая Makita HP2071F ударная - фото 2
  • Дрель электрическая Makita HP2071F ударная - фото 3
Дрель ударная Makita HP2071F - фото 1
Дрель электрическая Makita HP2071F ударная - фото 2
Дрель электрическая Makita HP2071F ударная - фото 3
14 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 36634
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендMakita
Тип товараДрель электрическая
Дополнительная рукояткада
Макс. диаметр сверления (бетон)20 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)40 мм
Макс. диаметр сверления (металл)16 мм
Макс. количество ударов в минуту58000 уд/мин
Мощность1010 Вт
Тип патронабыстрозажимной
В кейседа
Вес, кг2.4
ударная дрель-шуруповерт, мощность 1010 Вт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона 1.5 - 13 мм, питание от сети, вес 2.4 кг


Смотрите также: Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Угловые, Безударные, Безударные двухскоростные, Профессиональные, Для бруса, Дрели 500 вт, Мощные, Быстрозажимные, По металлу.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Дрель электрическая Makita HP2071F ударная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...