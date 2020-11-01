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Зарядное устройство Makita DC1414

Артикул: 36603
Зарядное устройство Makita DC1414
2 860 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 36603
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараЗарядное устройство
Напряжение, В7.2-14.4
Тип аккумулятораNi-Cd
Тип аккумулятораNi-Mh
Длина, см10
Ширина, см10
Высота, см10
Вес, кг0.2
Универсальное зарядное устройство для аккумуляторных батарей Makita Ni-Cd и Ni-MH типов. Импульсный режим зарядки одного аккумулятора от 30 до 70 мин., индикатор режимов: заряда, окончания заряда, перегрева, повреждённой батареи.


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Самовывоз невозможен
Зарядное устройство Makita DC1414 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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