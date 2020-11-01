Дрель-шуруповерт электрическая Makita 6300-4

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Дрель-шуруповерт электрическая
|Вес, кг
|3.2
|Количество скоростей работы
|4
|Макс. число оборотов холостого хода
|1300 об/мин
|Тип патрона
|ключевой
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