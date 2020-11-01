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Сабвуфер Hertz EBX 200.5

Артикул: 36189
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
13 606 руб. 
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+ 181 КэтКоинов
Артикул: 36189
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHertz
Тип товараСабвуфер
Встроенный усилительнет
Диапазон воспроизводимых частот30 - 400 Гц
Импеданс4 Ом
Количество динамиков1
Количество полос1
Корпусесть
Мощность250 Вт (номинальная)
Мощность500 Вт (максимальная)
Типсабвуфер
Тип корпусафазоинверторный
Типоразмер20 см (8 дюйм.)
Чувствительность91 дБ (2.83 В/м)
сабвуфер, типоразмер: 20 см (8 дюйм.), номинальная мощность 250 Вт, максимальная мощность 500 Вт, чувствительность 91 дБ (2.83 В/м), импеданс 4 Ом, тип корпуса: фазоинверторный, диапазон частот 30 - 400 Гц


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Самовывоз невозможен
Сабвуфер Hertz EBX 200.5 - стоимость товара 13606 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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