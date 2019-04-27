Электрогенератор Huter DY8000LX

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Электрогенератор бензиновый
|Вольтметр
|есть
|Время автономной работы
|12.5 ч
|Выход 12 В
|1 розетка
|Глушитель
|нет
|Защита от перегрузок
|есть
|Звукоизоляционный кожух
|нет
|Максимальная мощность
|8 кВт
|Расход топлива
|2 л/ч
|Уровень шума
|74 дБ
|Число розеток 220 В
|2
|Число фаз
|1 (220 вольт)
|Вес, кг
|96
|Высота, см
|56
|Длина, см
|79
|Ширина, см
|59
Похожие товары
Телефон для звонков в Екатеринбурге
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
27.04.2019
Колеса (цельнорезиновые безкамерные)с ручками снижают вес в четыре раза, знаю поскольку сам его из машины выгружал, собирал и в сарай отвозил - разница весьма ощутима. Пуск возможен с ручного и с электрического стартера. Работает стабильно, Заявленные 6.5 кВт держит исправно.
Недостатки:
пока не выявил.
Комментарий:
Брал за 23586 руб. 24.10.12 в Одинцово МО. Кстати в комплекте нет АКБ, дополнительно покупал "ЛИДЕР 6МТС-9" 870 руб.(Сухозаряженный), заливается электролитом (цена вопроса-50руб.) и на клеммах сразу 14 вольт.Масло взял SAE 5W-40 1.1л.
Заводил и вручную и с эл. стартера, разница лишь в том что при пуске с ручного стартера необходимо слегка прикрывать заслонку карбюратора.
Варил забор аппаратом "Ресанта-250" на 1/3 мощности подключенном через удлинитель 50 метров 2х2,5 мм., пробовал добавлять до 3/4 мощности - работа без нареканий.