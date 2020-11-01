Тепловая пушка электрическая Ресанта ТЭП-3000К

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Тепловая пушка
|Варианты монтажа
|напольная
|Вентилятор
|есть
|Вентиляция без нагрева
|есть
|Вес, кг
|5.1
|Высота, см
|36
|Длина, см
|34
|Максимальный воздухообмен
|300 куб. м./ч
|Мощность обогрева
|3 кВт
|Напряжение
|220 В
|Регулировка мощности
|нет
|Таймер
|нет
|Термостат
|есть
|Тип нагревательного элемента
|ТЭН
|Управление
|механическое
|Ширина, см
|36
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