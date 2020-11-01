Конвектор Ресанта ОК-2500

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Конвектор
|Тип установки
|Настенный, напольный
|Мощность обогрева
|2500 Вт
|Напряжение
|220 В
|Регулировка мощности
|есть
|Таймер
|нет
|Управление
|механическое
|Влагозащита
|есть
|Комплектация
|Конвектор, ножки
|Вес, кг
|4,8
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