Мотопомпа бензиновая Huter MPD-80

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|Этот товар можно купить в кредит
|Этот товар можно купить в рассрочку от 2 857 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Мотопомпа бензиновая
|Тип двигателя
|бензиновый
|Объём двигателя, см3
|208
|Объём топливного бака, л
|3.6
|Мощность двигателя
|7 л. с.
|Производительность
|900 л/мин.
|Длина, см
|59
|Ширина, см
|46
|Высота, см
|45
|Вес, кг
|30
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30.05.2019
Сборка
Топливный бак вместимостью 3.6 л способствует продолжительной работе без перерывов на дозаправку.!!!