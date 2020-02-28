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Бензиновый триммер Huter GGT-1000T

(1)
Артикул: 35604
Бензиновый триммер Huter GGT-1000T
6 440 руб. 
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+ 94 КэтКоинов
Артикул: 35604
В наличии
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БрендHuter
Тип товараТриммер бензиновый
Колесанет
Комплектациядиск/нож, катушка с леской, плечевой ремень
Обороты двигателя7500 об/мин
Рабочий объем33 куб.см
Тип двигателябензиновый
Уровень шума96 дБ
Ширина скашивания25 см
Штангапрямая
Мощность топливного двигателя1.35 л.с.
Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания25 см 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый 
Мощность1.35 л.с. 
Рабочий объем33 куб.см 
Обороты двигателя7500 
Конструкция
Штангапрямая 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектацияплечевой ремень, катушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес8.8 кг 


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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28.02.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
1. Цена
2. Косит
3. Рубит мелкие кусты (леской, фрезой не пробовал)

Недостатки:
1. Плохая комплектная леска (сразу после первого захода в траву заменил на другую (звездочкой))
2. В комплекте убогая инструкция, в которой написано непойми что, напимер что заводить нужно с закрытой заглушкой, но при этом она заводится очень туго, надо дергать очень резко и быстро и много раз, а с открытой заводится на раз два

Комментарий:
Нормальная модель за такую цену, можно использовать по назначению, главное ее не бросать сразу в гущу травы, а плавно начинать с краю

Самовывоз невозможен
Бензиновый триммер Huter GGT-1000T - данный товар вы можете купить по цене по цене 6440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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