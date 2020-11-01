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Зарядное устройство Quattro Elementi BC12A (770-131)

Артикул: 34132
Зарядное устройство QE ( Ergus ) BC12A
4 510 руб. 
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+ 119 КэтКоинов
Артикул: 34132
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендQuattro Elementi
Тип товараЗарядное устройство
Выходное напряжение12
Мощность, Вт160
Напряжение питания220
Стартовый ток, А12
Ток зарядки, А7,5-612
Высота, см13
Длина, см28
Ширина, см22
Вес, кг3,8

Модель ВС12А это классическое трансформаторное зарядное устройство для свинцово-кислотныхАКБ. Простое ,надежное и недорогое.С автоматическим управлением зарядным процессом: по окончании заряда переходят в ждущий режим и автоматически включаются, если требуется подзарядка аккумулятора. Его отличительными особенностями являются: медная обмотка трансформатора, металлический корпус, встроенный амперметр. В данном устройстве предусмотрена защита от перегрузки, от короткого замыкания и неправильной полярности.

Напряжение заряда, В12
Напряжение сети, В220
Зарядный ток максимальный, А12
Количество режимов заряда2
Вес по каталогу производителя, кг3,8
Гарантийный срок, мес12
Высота изделия, мм0,13
Ширина изделия, мм0,22
Длина изделия, мм0,28

 



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Самовывоз невозможен
Зарядное устройство Quattro Elementi BC12A (770-131) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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