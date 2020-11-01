Ножницы листовые Bosch GSC 160 (0.601.500.500)

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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Ножницы листовые
|Аккумулятор в комплекте
|нет
|В кейсе
|нет
|Максимальная толщина реза, мм
|2.2
|Минимальный радиус реза
|35 мм
|Мощность
|500 Вт
|Питание
|сеть
|Длина, см
|23.2
|Ширина, см
|11.5
|Высота, см
|9
|Вес, кг
|1.8
Вырезные ножницы Bosch GSC 160 - компактный и удобный в эксплуатации инструмент с самым маленьким обхватом рукоятки в своем классе. Оснащен мощным двигателем на 500 Вт и удобным ползунковым выключателем.
Характеристики:
Обрабатываемый материал - сталь до 400 Н/мм² при 1,6 мм
Число ходов при нагрузке - 3.500 мин-1
Число ходов холостого хода - 5.000 мин-1
Номинальная потребляемая мощность - 500 Вт
Выходная мощность - 270 ВтВес 1,8 кг
Производительность резания стали (400 Н/мм²), макс. - 1,6 мм
Производительность резания стали (600 Н/мм²), макс. - 1,2 мм
Производительность резания стали (800 Н/мм²), макс. - 0,7 мм
Производительность резания алюминия (200 Н/мм²), макс. - 2,2 мм
Длина - 232 мм
Высота - 115 мм