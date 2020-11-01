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Пылесос Thomas TWIN XT

Артикул: 33937
  • Пылесос Thomas TWIN XT - фото 1
  • Пылесос Thomas TWIN XT - фото 2
  • Пылесос Thomas TWIN XT - фото 3
  • Пылесос Thomas TWIN XT - фото 4
  • Пылесос Thomas TWIN XT - фото 5
Пылесос Thomas TWIN XT - фото 1
Пылесос Thomas TWIN XT - фото 2
Пылесос Thomas TWIN XT - фото 3
Пылесос Thomas TWIN XT - фото 4
Пылесос Thomas TWIN XT - фото 5
22 880 руб. 
Купить
+ 137 КэтКоинов
Артикул: 33937
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендThomas
Тип товараПылесосы
Основной цветсиний
Дополнительный цветбелый
Тип уборкивлажная/сухая
Тип пылесборникааквафильтр
Емкость пылесборника1 л
Регулятор мощностина корпусе
Потребляемая мощность, Вт1700
Мощность всасывания, Вт230
Труба всасываниятелескопическая
Уровень шума, дБ81
Функции и особенностифункция очистки и ароматизации воздуха
Комплектацияпылесос, насадки: пол/ковер, щелевая, насадка для обивки мягкой мебели, моющая насадка для ковров с адаптером для твердых поверхностей, моющая насадка для мягкой мебели
Длина сетевого шнура8 м
Прочеесъёмный резервуар объёмом 1,8 л для моющего раствора, бак для грязной воды 1.8 л
Вес, кг8.5
Размеры (ВxШxГ), см48.6x31.8x30.6
Моющий пылесос из популярных телепередач о ремонте отлично убирает в сухом и влажном режиме полы, ковры, мягкую мебель. Оптимальный набор насадок для наведения и поддержания чистоты во всем доме.


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Самовывоз невозможен
Пылесос Thomas TWIN XT - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 22880 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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