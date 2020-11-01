Перфоратор Bosch GBH 2-28 F (0.611.267.600)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Перфораторы
|Минимальный диаметр патрона
|10 мм
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|30 мм
|Режим долбление
|да
|Режим сверление
|да
|Максимальный крутящий момент
|32 Н*м
|Макс. энергия удара
|3.2 Дж
|Макс. диаметр сверления (полой коронкой)
|68 мм
|Макс. диаметр сверления (металл)
|13 мм
|Макс. диаметр сверления (бетон)
|28 мм
|Потребляемая мощность
|850 Вт
|Режим шуруповерта
|да
|Дополнительные щетки в комплекте
|нет
|Тип крепления бура
|SDS-Plus
|Быстрозажимной патрон в комплекте
|да
|Тормоз двигателя
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Пылесборник
|нет
|Антивибрационная система
|да
|Предохранительная муфта
|да
|Питание
|сеть
|Ограничитель глубины сверления
|есть
|Блокировка кнопки включения
|да
|Ключевой патрон в комплекте
|да
|Дополнительная рукоятка
|есть
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|Ширина, см
|35
|Длина, см
|40
|Высота, см
|20
|Вес, кг
|3.1
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