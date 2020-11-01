Угловая шлифмашина Makita 9565HZ

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Углошлифовальная машина Makita 9565hz

Универсальная угловая шлифовально-полировальная машина - УШМ Makita 9565hz имеет большой резерв мощности и предназначается для интенсивной эксплуатации в производственных условиях. Высокомощный двигатель(1400 Вт) новой конструкции помещен в компактный корпус. Уплотнение лабиринтного типа надежно защищает от попадания загрязнений в мотор и подшипники.

Привод особой системы с муфтой Super-Joint-System стабилизирует рывки машинки в момент пуска и при работе. Корпус редуктора болгарки Makita 9565hz удобно держать рукой. Съемный защитный кожух устанавливается без специального инструмента.

Основные технические характеристики машины углошлифовальной Makita 9565:

потребляемая мощность: 1100 Вт;

скорость холостого хода: 11000 об/мин;

резьба шпинделя: M 14x2;

максимальный размер диаметра диска: 125 мм;

автовыключение;

электропитание: 220-240 В (перемен. ток) 50/60 Гц;

вес основного устройства: 1,800 кг.;

комплектация: защитный кожух, рукоятка; торцовый ключ, зажимная гайка, шайба.

Описание машины углошлифовальной Makita 9565:

В болгарке «Makita» корпус редуктора фиксируется в 4-х различных позициях, включая поворот на 90°. Двигатель снабжен двойной защитной изоляцией и обмоткой статора.

Плавный пуск обеспечивается системой регулировки пускового тока. Для бесперебойной работы, вне зависимости от свойств обрабатываемого материала, предусмотрено регулирование числа оборотов, обеспечивающее постоянную скорость резания.

Запатентованное зигзагообразное покрытие из эпоксидной смолы образует защитную зону, благодаря большому количеству оборотов якоря. Сквозь него пыль и мелкий мусор не могут проникнуть к обмотке. Держатель оснащен новой конструкцией отключаемых угольных щёток с увеличенным сроком службы, охлаждаемым потоком воздуха.

Рывки, часто происходящие в процессе обработки материалов в момент нагрузки или заклинивания машины, приводят к перегрузке и быстрому износу двигателя. Система SJS обеспечивает плавный ход инструмента, что позволяет максимально снизить уровень вибраций в процессе работы.

В Makita 9565hz также предусмотрены: легкая установка боковой рукоятки справа и слева, фиксация шпинделя в момент замены шлифовального круга, оснастка особо прочным сетевым шнуром.