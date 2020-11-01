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Фрезер Makita RP1110C

Артикул: 33607
Фрезер Makita RP1110C
23 780 руб. 
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+ 233 КэтКоинов
Артикул: 33607
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 964 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараФрезер
Минимальный размер цанги в комплекте8 мм
Подключение пылесосаесть
Фиксация шпинделяда
Уровень шума81 дБ
Глубина фрезирования57 мм
Максимальная скорость вращения, об/мин24000
Максимальный размер цанги в комплекте8 мм
Минимальная скорость вращения, об/мин8000
В кейсенет
Подсветканет
Плавный пускесть
Поддержание постоянной скоростиесть
Регулировка скоростиесть
Безключевая смена фрезнет
Мощность, Вт1100
Длина, см29
Ширина, см28
Высота, см19
Вес, кг3.4

Makita RP1110C - компактный электрический фрезер для отделки кромок мебельных панелей, нарезания шипов, вырезки фасонных отверстий и массы других задач, связанных со столярным делом. Фрезер оснащен мощным двигателем, позволяющим развивать высокие обороты для получения полностью отделанной фасонной поверхности за один проход, а так же регулируемым револьверным упором для быстрой перенастройки

Характеристики:

  • Мощность: 1100 Вт
  • Число оборотов: 8000-24000 об/мин
  • Вертикальный ход: 57 мм
  • Диаметр цанги: 8 мм
  • Вес нетто: 3,4 кг
  • Мощный двигатель для выполнения сложных работ
  • Ограничение пускового тока для плавного начала работы
  • Электронная регулировка числа оборотов
  • Удобный и простой в использовании ограничитель глубины
  • Большая и устойчивая опорная база из литого алюминия
  • Эргономичные обрезиненные рукоятки
  • Блокировка для предотвращения случайного включения
  • Возможность подключения пылесоса


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Самовывоз невозможен
Фрезер Makita RP1110C – стоимость товара 23780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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