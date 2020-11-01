Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Штатив Sony VCT-R640

Артикул: 32713
  • Штатив Sony VCT-R640 - фото 1
  • Штатив Sony VCT-R640 - фото 2
  • Штатив Sony VCT-R640 - фото 3
Штатив Sony VCT-R640 - фото 1
Штатив Sony VCT-R640 - фото 2
Штатив Sony VCT-R640 - фото 3
5 440 руб. 
Купить
+ 95 КэтКоинов
Артикул: 32713
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендSony
Тип товараТрипод напольный
Максимальная нагрузка, кг3
Головка в комплектеесть
Сменная площадкаесть
Уровеньесть
Длина в сложенном состоянии, см54.8
Минимальная рабочая высота, см54.8
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см144.1
Вес, кг1.2
Sony VCT-R640 – это штатив, совместимый со всеми моделями фото- и видеокамер. Он имеет удобную площадку для быстрого подсоединения и отсоединения камеры, а также рукоятку управления панорамной съемкой и фиксацией наклона камеры. Максимальная высота штатива составляет 1,4 м., минимальная – 54 см. Он может выдержать камеру весом до 3 кг. Sony VCT-R640 не просто прибавит устойчивость вашей аппаратуре, но и предоставит возможность быстро и просто сделать стабильную видеозапись или отличную фотографию.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Штатив Sony VCT-R640 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...