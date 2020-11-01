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Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-20

Артикул: 32456
  • Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-20 - фото 1
  • Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-20 - фото 2
  • Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-20 - фото 3
Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-20 - фото 1
Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-20 - фото 2
Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-20 - фото 3
1 690 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 32456
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Гарантия сервисного центра производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендОрион
Тип товараПреобразователь напряжения
Максимальное входное напряжение, В30
Материал корпусаалюминий
Минимальное входное напряжение, В20
Постоянная мощность, Вт266
Выходное напряжение, В13.7-14
ВыходыDC 14 В
Защитаот перегрева, от короткого замыкания
Тип подключенияк аккумулятору
Импульсный преобразователь напряжения Орион ПН-20 служит для преобразования напряжения 20-30 В в напряжение 14 В и предназначены для автомобилей с номинальным напряжением бортовой сети автомобиля 24 В. Высокий максимальный ток нагрузки позволяет подключать различные, как маломощные (ТВ-приемник, радар-детектор, радиостанцию и др.), так и мощные потребители тока (магнитолу, холодильник, подогрев сидений и др.). Также возможно подключение ручного электроинструмента.


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Самовывоз невозможен
Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-20 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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