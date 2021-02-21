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Смеситель для кухни Lemark LM1104FR099

Артикул: 314708
  • Смеситель для кухни Lemark LM1104FR099 - фото 1
  • Смеситель для кухни Lemark LM1104FR099 - фото 2
Смеситель для кухни Lemark LM1104FR099 - фото 1
Смеситель для кухни Lemark LM1104FR099 - фото 2
4 830 руб. 

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Артикул: 314708
В наличии
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Коллекция Plus Strike
filter_noneТовар входит в коллекцию Plus Strike

Коллекция Plus Strike

БрендLemark
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастольный
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливда
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий1
Длина излива181 мм
Выдвижной изливнет
Держатель для душа в комплектенет
Эко-режимнет
Запорный клапанкерамический картридж
Особенностигибкая подводка
Подсветканет
Материал корпусалатунь
Страна бренда Чехия
Тип управленияоднорычажный
Высота излива94 мм
Цветхром
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Длина, см21.7
Ширина, см4.7
Высота, см12
Материал изготовления корпуса - латунь, гибкая подводка. Способ монтажа - настольный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для кухни Lemark LM1104FR099 – стоимость товара 4830 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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