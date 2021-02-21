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Главная Товары для спорта и отдыха Тренажеры Кроссфит Скакалка высокооборотная Кроссфит стальной шнур в оплетке INDIGO, 97161 IR, Синий, 2,7 м

Скакалка высокооборотная Кроссфит стальной шнур в оплетке INDIGO, 97161 IR, Синий, 2,7 м

Артикул: 314485
  • Скакалка высокооборотная Кроссфит стальной шнур в оплетке INDIGO, 97161 IR, Синий, 2,7 м - фото 1
  • Скакалка высокооборотная Кроссфит стальной шнур в оплетке INDIGO, 97161 IR, Синий, 2,7 м - фото 2
  • Скакалка высокооборотная Кроссфит стальной шнур в оплетке INDIGO, 97161 IR, Синий, 2,7 м - фото 3
  • Скакалка высокооборотная Кроссфит стальной шнур в оплетке INDIGO, 97161 IR, Синий, 2,7 м - фото 4
Скакалка высокооборотная Кроссфит стальной шнур в оплетке INDIGO, 97161 IR, Синий, 2,7 м - фото 1
Скакалка высокооборотная Кроссфит стальной шнур в оплетке INDIGO, 97161 IR, Синий, 2,7 м - фото 2
Скакалка высокооборотная Кроссфит стальной шнур в оплетке INDIGO, 97161 IR, Синий, 2,7 м - фото 3
Скакалка высокооборотная Кроссфит стальной шнур в оплетке INDIGO, 97161 IR, Синий, 2,7 м - фото 4
480 руб. 
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Артикул: 314485
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендIndigo
Тип товараСкакалка
Длина, см270
Вес, кг0.15
Скоростная скакалка обеспечит более качественную тренировку. За счёт использования подшипников и металлического троса достигаются большие скорости вращения, что увеличивает интенсивность выполнения упражнений и их эффективность.


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Скакалка высокооборотная Кроссфит стальной шнур в оплетке INDIGO, 97161 IR, Синий, 2,7 м - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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