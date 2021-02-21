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Главная Товары для спорта и отдыха Товары для спорта Шейкеры Indigo Бутылка для воды INDIGO LADOGA Термо, IN010, Голубой, 425 мл

Бутылка для воды INDIGO LADOGA Термо, IN010, Голубой, 425 мл

Артикул: 314441
  • Бутылка для воды INDIGO LADOGA Термо, IN010, Голубой, 425 мл - фото 1
  • Бутылка для воды INDIGO LADOGA Термо, IN010, Голубой, 425 мл - фото 2
Бутылка для воды INDIGO LADOGA Термо, IN010, Голубой, 425 мл - фото 1
Бутылка для воды INDIGO LADOGA Термо, IN010, Голубой, 425 мл - фото 2
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 314441
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БрендIndigo
Тип товараШейкер
Дополнительные функциис откидной крышкой
Материалпластик
Объем, мл425
Спортивный шейкер INDIGO – это удобная ёмкость для приготовления напитков коктейлей. Шейкер для спортивного питания — почти такая же необходимая вещь, как пояс тяжелоатлета или бутсы футболиста. Спортивный шейкер INDIGO - пластиковый шейкер — он легок, прочен и безопасен в эксплуатации. Для коктейля из протеина подойдёт обычный спортивный шейкер INDIGO объемом 400 мл. Для гейнера может потребоваться шейкер спортивный Индиго побольше — до 700 мл. Откидная крышка спортивного шейкера с надежной фиксацией имеет фигурную анатомическую форму. Позволяет легко смешивать ингредиенты и препятствует образованию комочков. Всего несколько встряхиваний - и ваш коктейль готов. Спортивный шейкер -бутылка для протеинов - герметичный, его можно брать с собой прямо на тренировку. Обладает термо свойствами. Безопасный пластик без содержания Бисфенол-А.


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