Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бутылка для воды INDIGO VIVI, IN012, Синий, 700 мл

Артикул: 314434
  • Бутылка для воды INDIGO VIVI, IN012, Синий, 700 мл - фото 1
  • Бутылка для воды INDIGO VIVI, IN012, Синий, 700 мл - фото 2
  • Бутылка для воды INDIGO VIVI, IN012, Синий, 700 мл - фото 3
  • Бутылка для воды INDIGO VIVI, IN012, Синий, 700 мл - фото 4
Бутылка для воды INDIGO VIVI, IN012, Синий, 700 мл - фото 1
Бутылка для воды INDIGO VIVI, IN012, Синий, 700 мл - фото 2
Бутылка для воды INDIGO VIVI, IN012, Синий, 700 мл - фото 3
Бутылка для воды INDIGO VIVI, IN012, Синий, 700 мл - фото 4
530 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314434
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендIndigo
Тип товараШейкер
Материалпластик
Объем, мл700
Бутылка для воды VIVI IN012 INDIGO ёмкостью 700 мл. Изготовлена из прочного пищевого пластика, не впитывающего запахи. Содержит крышку на резьбе с клапаном для питья и спрей. В закрытом состоянии предотвращает протекание жидкости. Может транспортироваться в сумке без риска намочить вещи.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Бутылка для воды INDIGO VIVI, IN012, Синий, 700 мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 530 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...