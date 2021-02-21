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Набор препаратов Микромед "Ботаника" (16 обр. для школы)

Артикул: 314400
  • Набор препаратов Микромед &quot;Ботаника&quot; (16 обр. для школы) - фото 1
  • Набор препаратов Микромед &quot;Ботаника&quot; (16 обр. для школы) - фото 2
Набор препаратов Микромед &quot;Ботаника&quot; (16 обр. для школы) - фото 1
Набор препаратов Микромед &quot;Ботаника&quot; (16 обр. для школы) - фото 2
1 370 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314400
В наличии
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БрендМикромед
Тип товараНабор микропрепаратов
Особенностидля использования с любым биологическим микроскопом Микромед
Наборы готовых препаратов предназначены для самостоятельного изучения и проведения школьных лабораторных работ по основным курсам биологии: ботанике, зоологии, общей биологии, анатомии и физиологии. Учебный микропрепарат представляет собой предметное стекло с расположенным и закрепленным на нем объектом, уже подготовленным для исследования под микроскопом. Сверху объект накрыт тонким покровным стеклом. Размеры готовых препаратов стандартные (25 мм х 76 мм) и подходят для использования с любым биологическим микроскопом Микромед. Все микропрепараты подписаны, пронумерованы и помещены в пластиковые кейсы с индивидуальными ячейками для удобства хранения и изучения. 16 образцов, 7 предметных стекол, покровные стекла. Образцы: стебель кукурузы продольное сечение, стебель подсолнечника поперечное сечение, стебель сосны поперечное сечение, эпидермис репчатого лука цельный организм, митоз корешка лука, пыльник лилии поперечное сечение, лист сосны поперечное сечение, лист поперечный разрез, пыльца лилии цельный организм, пыльца сосны цельный организм, спирогира цельный организм, корень поперечный срез, корневой чехлик, зерновки кукурузы продольный срез, гаметофит папоротника, спорангий кукушкина льна.


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Набор препаратов Микромед "Ботаника" (16 обр. для школы) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1370 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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